Kiedy zakończenie remontu Poznańskiego Szybkiego Tramwaju? "Musielibyśmy mieć zimę stulecia, aby termin został przekroczony"

Kilka dni temu na swoim profilu w serwisie Facebook wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski zapewniał, że planowane terminy przywrócenia ruchu tramwajów na tej trasie zostaną dotrzymane.

- Termin zakończenia pierwszego etapu remontu trasy PST nie jest zagrożony. Musielibyśmy mieć zimę stulecia, aby został on przekroczony. Po uruchomieniu tego etapu do Słowiańskiej będzie kursowała jedna linia tramwajowa i nie będzie to wahadło. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla pasażerów