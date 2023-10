Kiekrz przygotowany na zmiany klimatu. Miasto Poznań zbudowało tam zbiornik retencyjny. Zapowiada kolejne Paweł Antuchowski

W ramach walki ze zmianami klimatu miasto Poznań wybudowało, z udziałem pieniędzy z Unii Europejskiej, zbiornik retencyjny na terenie poznańskiej części Kiekrza. Ma on zapobiegać lokalnym podtopieniom, zatrzymując i gromadząc wodę. Latem będzie on stanowił magazyn wody, przyczyniający się do obniżenia temperatury w okolicy.