Kierowca, który potrącił naszą dziennikarkę: "Uciekłem, bo nie miałem prawa jazdy"

Nasza dziennikarka, co ujawniliśmy w sobotę, tuż przed śmiercią dostała anonimowe groźby. W zeszłą niedzielę w redakcji w Chodzieży Ania odebrała adresowany na nią list. Był to anonim z pogróżkami.

Pogróżki były związane z niedawnym tekstem Anny Karbowniczak o śmierci 2-letniego Marcela z Chodzieży. W marcu został uduszony przez matkę, która wcześniej wraz z konkubentem znęcała się nad dzieckiem. W sprawie, jak się okazało, doszło do zaniedbań ze strony chodzieskiej policji i prokuratury. Kto groził Ani? Tego nie wiadomo, choć nie można oprzeć się wrażeniu, że był to ktoś, kogo dotyczył jej niedawny tekst.

Czytaj też Zaniedbania chodzieskiej policji i prokuratury ws. maltretowania 2-letniego Marcela

Dziennikarka groźby odebrała poważnie, w środę wysłała zawiadomienie do prokuratury. Nie do Chodzieży lecz do Poznania. W czwartek jej pismo trafiło do Prokuratury Okręgowej. Również w czwartek doszło do jej tragicznej śmierci.

Czytaj też Tekst o sprawie uchybień policji i prokuratury, po którym Anna Karbowniczak dostała groźby