Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu? Trwają posiedzenia sądu w sprawie śmierci Anny Karbowniczak

Do tragicznego wypadku, w którym zginęła Anna Karbowniczak, doszło w czwartek tuż przed godziną 14. Tego dnia nasza dziennikarka wybrała się na kolejny trening rowerowy. Ostatnie metry na swojej kolarzówce przejechała na rzadziej uczęszczanej trasie między Budzyniem a Wągrowcem. W okolicach wsi Brzekiniec uderzył w nią samochód, którego kierowca i jego pasażerowie nie udzielili jej pomocy i uciekli.

W czwartek i piątek trwały poszukiwania sprawcy wypadku. W piątek po południu policja ogłosiła, że zatrzymany został 24-letni Maciej J., kierowca busa, jego brat Krystian N., który miał pomagać w zacieraniu śladów oraz mechanik Tomasz P. Ten ostatni miał naprawić zniszczonego busa. Ponadto w sobotę na policję same zgłosiły się dwie kolejne osoby, które były pasażerami busa. To 21-letnia Oliwia P. i 22-letni Mateusz C.