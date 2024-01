Kierowca Ubera śmiertelnie potrącił rowerzystkę w Poznaniu. W pierwszą rocznicę wypadku oskarżony Białorusin usłyszy wyrok

Proces szybko dobiegł końca. W środę, 31 stycznia strony wygłosiły mowy końcowe.

Prokuratura domaga się dla oskarżonego kary łącznej 7,5 roku więzienia oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego adw. Andrzej Reichelt:

– Tego dnia oskarżony dokonał serii błędnych decyzji. Błędem było to, że wsiadł za kółko po spożyciu narkotyków, do auta, które – jak wynika z zeznań oskarżonego – było częściowo niesprawne. Błędem było to, że podjął się pracy i przewozu ludzi w tym stanie oraz to, że w ogóle nie badał swojego przedpola jazdy.