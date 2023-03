Kierowco! Za to wykroczenie drogowe możesz pójść do więzienia - sprawdź szczegóły OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Planowane zmiany w Kodeksie Karnym wprowadzą karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za kradzież, podrabianie lub przerabianie tablic rejestracyjnych samochodów, a to zależy od tego, czy czyn utrudnia lub uniemożliwia identyfikację pojazdu. Obecnie taki czyn stanowi jedynie wykroczenie lub przestępstwo, ale nowe przepisy mają służyć skuteczniejszemu ściganiu złodziei, którzy korzystając z podrobionych lub skradzionych tablic, kradną paliwo na stacjach. Wprowadzenie surowszych kar ma zwiększyć skuteczność ścigania takich przestępstw. A.J.

Kierowco! Za to wykroczenie drogowe możesz pójść do więzienia - sprawdź szczegóły. Przygotowywana jest aktualnie nowelizacja Kodeksu karnego, która wkrótce wejdzie w życie. Według nowych przepisów osoby, które używają fałszywych lub nieprzypisanych do pojazdu tablic rejestracyjnych, będą narażone na karę pozbawienia wolności. Planowano, że zmiany zaczną obowiązywać od 14 marca 2023 roku, ale ostatecznie termin ten został przesunięty na 1 października 2023 roku.