Kierowcy nie utworzyli korytarzu życia. Strażacy mieli problem, by dojechać do płonącego auta

Pożar samochodu na drodze A2

W poniedziałek, 5 czerwca na autostradowej obwodnicy Poznania doszło do pożaru samochodu osobowego. Na szczęście nikt nie został ranny w wyniku zdarzenia.

W akcji gaśniczej udział brali m.in. strażacy z OSP Kleszczewo. Musieli dojechać do płonącego auta, co okazało się szczególnie trudnym zadaniem. Kierowcy na trasie nie utworzyli korytarzu życia, przez co wóz strażacki dojechał do celu później.