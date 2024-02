Kierowcy, uwaga na kolumny wojskowe! Trwają ćwiczenia DRAGON-24, a to może spowodować utrudnienia drogowe Katarzyna Baksalary

Wojsko apeluje do osób, które w dniach od 25 lutego do 14 marca napotka kolumnę wojskową o zachowanie ostrożności, niewjeżdżanie pomiędzy samochody wojskowe oraz niefotografowanie i niepublikowanie zdjęć Mariusz Kapala/PPG

Wojsko prowadzi taktyczne ćwiczenia pod nazwą DRAGON-24. Jest to element największych od lat manewrów Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Wojskowi w związku z nimi apelują do mieszkańców i kierowców. O co chodzi? Sprawdź!