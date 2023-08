Kilkadziesiąt samochodów strażackich w centrum Poznania. Na MTP trwa zlot czerwonych samochodów!

W czasie imprezy co kilkadziesiąt minut odbywają się pokazy dynamiczne, m.in. z zakresu gaszenia oleju, ratownictwa, prezentowane są też psy strażackie, a najmłodsi mają okazję do przejścia Mapy Przygód Strażackich – dziewięć punktów gdzie zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także pieczątki, które ostatecznie wymienią na nagrody – niespodzianki.

Na miejscu pojawiły się pojazdy starsze i nowsze.

- Pojazd, który wystawiamy to Mercedes Benz 322. Ma on już ponad 60 lat, jest to 1959 rocznik i cały czas jest używany, jeździ na akcje. Ma zbiornik o pojemności 2,5 tys. litrów