Kilkaset osób na placu Mickiewicza w Poznaniu. "Dość słów, teraz czyny". Młodzieżowy Strajk Klimatyczny po raz 4.

"Save the world", "Make Earth great again", "Węglem najlepiej jest palić w Minecraftcie" - dzieci, młodzież, nauczyciele, opiekunowie z poznańskich szkół, a także wszyscy ci, którym na sercu leży dobro świata, wzięli udział w kolejnym, czwartym już Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Na placu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zebrało się kilkaset osób, które apelowały do polityków, by słowa zamienić w czyny. - Wszyscy gramy po tej samej stronie, wszystkim z nas powinno zależy na klimacie - mówi Wiktoria Jędroszkowiak, organizatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Poznaniu.

- Młodzież ma dziś większą świadomość niż my w ich wieku, ponieważ zanieczyszczenia widzą na co dzień gołym okiem. Gdy sama byłam młoda, to środowisko inaczej wyglądało, lasy nie przypominały wysypisk śmieci, a woda w jeziorach, zbiornikach wodnych była czysta. Dziś tak nie jest. Oni to widzą i martwią się o nasz świat. Wiedzą, że przyszłość leży w ich rękach

- Walka o klimat i o uświadomienie całemu społeczeństwu wagi tego problemu to najważniejsza sprawa na dziś. Nie ma czasu udawać, że z klimatem nic się nie dzieje. To była motywacja dla mnie, by kandydować do Sejmu. Młodzież ma rację, mówiąc „dość słów, zacznijmy działania”, jako posłanka biorę to sobie do serca. To co możemy zrobić od zaraz jako ludzkość, to odejść od paliw kopalnych. To wymaga odważnych decyzji i narażenia się wielu grupom interesu. Ja się za tym opowiadam - mówi Katarzyna Kretkowska.