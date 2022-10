Kilkaset złotych za bilet na koncert polskiej gwiazdy. Drogie bilety na koncert. Czy wysoka cena wpływa to na frekwencję na koncertach? Małgorzata Puzyr

Ceny biletów rosną, a chętnych nie brakuje. Jaka będzie przyszłość polskich koncertów? Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

Bilety na koncert polskiej gwiazdy potrafią kosztować nawet ponad 400 zł, a mimo to sale koncertowe pękają w szwach. Czy będziemy musieli płacić coraz więcej, żeby zobaczyć na scenie swojego idola? Czy drogie bilety na koncert zniechęcą nas do uczestniczenia w występach na żywo? Jak zmienia się rynek koncertowy? Na te i wiele innych pytań odpowiada w rozmowie z i.pl Anna Maria Żurek, co-founder i COO bileterii Going.