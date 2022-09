Kilkuletni przystanek wiedeński w Poznaniu rozebrany. Internauci: "marnotrawstwo". PIM: "po remoncie będą dwa wygodne perony" Paweł Antuchowski

Podczas remontu poznańskiej ulicy Gwarnej rozebrano, wybudowany zaledwie 8 lat temu, przystanek wiedeński. Umożliwiał on wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z tramwaju. Zdaniem internautów to marnowanie publicznych pieniędzy. Po zakończeniu remontu pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwie wyniesione platformy, po obu stronach ulicy.