Kilkuset uczniów w Poznaniu bez szkoły. "Za trzy dni rozpoczęcie roku, a nikt nic nie wie. Sytuacja jest dramatyczna". Miasto odpowiada

Rekrutacja do szkół średnich w Poznaniu

- Mimo że nie wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół, nadal do ich dyspozycji pozostają wolne miejsca – mówił w połowie sierpnia Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP.

16 sierpnia podano wyniki rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich w Poznaniu. Do wybranych placówek nie dostało się łącznie 1246 osób, w tym 782 to mieszkańcy Poznania.

- Po zweryfikowaniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Miasto Poznań we współpracy z dyrektorami szkół, podejmie decyzje o ewentualnym uruchomieniu dodatkowych miejsc, tak aby każdy kandydat, będący mieszkańcem Poznania, znalazł miejsce w szkole ponadpodstawowej - dodawał.

Miasto przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej zapewniało, że wolnych jest 2 600 miejsc w placówkach, a jeśli po 26 sierpnia zostaną mieszkańcy Poznania, którzy nie dostaną się do żadnej szkoły, to miasto znajdzie dla nich klasy. Nie zawsze jednak będą to typy szkół, do których wcześniej aplikowali.