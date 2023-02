Kim jest Blanka śpiewająca "Solo"? To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Jak wygląda jej życie i dom? Mamy prywatne zdjęcia! Weronika Błaszczyk

26 lutego podczas polskich preselekcji została wybrana reprezentantka Polski na tegoroczny konkurs Eurowizji. Do Liverpoolu pojedzie wokalistka Blanka, która zaśpiewa piosenkę "Solo". Zobacz wszystkie zdjęcia ---> Blanka Stajkow Instagram Zobacz galerię (15 zdjęć)

Popularna radiowa piosenka "Solo" w wykonaniu Blanki Stajkow to tegoroczna polska propozycja na konkurs Eurowizji. To właśnie ona pojedzie do Liverpoolu. Kim jest młoda artystka? Jak wygląda jej codzienne życie oraz dom? Czy to prawda, że wcześniej brała udział w programie Top Model? Przedstawiamy wszystko, co o niej wiadomo! Blanka Stajkow: wiek, pochodzenie, chłopak.