Kim jest José Andrés, twórca World Central Kitchen, która pomaga Ukrainie? Stworzył w Polsce największą kuchnię polową w Europie

Kim jest José Andrés?

José Andrés dał się poznać jako znakomity szef kuchni i restaurator. Często przypisuje się mu wprowadzenie do Ameryki pomysłu na małe talerze (org. small plates – przyp.red). Kuchnia hiszpańska w wykonaniu José Andrésa serwowała tapas Jaleo, które wyróżniono w „Washington Post”, nazywając szefa kuchni mistrzem tapas. Za działalność charytatywną w 2019 roku był zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

World Central Kitchen

Pod hashtagiem #ChefsforUkraine na twitterze i Instagramie można śledzić działania akcji World Central Kitchen. W Polsce fundacja otworzyła magazyny z żywnością przy granicy z Ukrainą. Część żywności jest wysyłana do magazynów we Lwowie, aby następnie wyruszyć do Odessy i Mikołajowa na wschodzie kraju. Łącznie wydano już około miliona posiłków.

World Central Kitchen - potrzebna pomoc

Na profilu facebookowym Wrocławskie Podróże Kulinarne Piotr Gładczak opublikował wpis zachęcający do dołączenia do akcji World Central Kitchen. Poszukiwani są kucharze, food trucki i firmy cateringowe, chętne, by karmić uchodźców we Wrocławiu. Aktualnie pracownicy WCK zbierają informacje dotyczące centrów recepcji, miejsc noclegowych i miejsc, w których potrzebne będą posiłki. Ich celem jest znalezienie firm zainteresowanych płatną współpracą i gotowych do serwowania posiłków w najbliższym czasie.