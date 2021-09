Kim są żony i partnerki polskich piłkarzy? Kobiety realizują się na wielu polach. Są sportsmenkami, matkami, działają charytatywnie

Ja nie poznałam go jako piłkarza, ja dorastałam z nim do tego zawodu, pomagałam mu. Znamy się od 7. roku życia, ale parą jesteśmy od trzeciej klasy gimnazjum. Kamil wyjechał w drugiej klasie liceum. To były nasze najważniejsze wybory życiowe. Podjęłam decyzję, że nie idę na studia, jadę do niego. Myślę, że jego kariera to też moja zasługa, bo go trzymałam za rogi, pilnowałam. Trzeba było go pilnować. To był młody chłopak, który zaczął zarabiać duże pieniądze. A to różnie jest, wiadomo.