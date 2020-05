Kina w Poznaniu czekają na widzów. O tych miejscach warto pamiętać po epidemii!

Dzięki naszemu przewodnikowi po kinach w Poznaniu, sprawdzisz, gdzie po epidemii obejrzysz w swojej okolicy nowe filmy na dużym ekranie. Prezentujemy pełną listę poznańskich kin – zarówno multipleksów, jak również małych kin studyjnych.

W Poznaniu istnieje 13 kin, z których część to multipleksy, a część to kina studyjne. Warto sprawdzić, gdzie się znajdują i jaka jest ich specyfika. Poniżej znajdziecie szczegółową listę kin w Poznaniu, które warto odwiedzić po epidemii, by cieszyć się filmami na dużym ekranie.

KINA W POZNANIU – MULTIPLEKSY I KINA WIELOSALOWE [Adresy, dane kontaktowe, praktyczne informacje] MULTIKINO 51 Adres: ul. Królowej Jadwigi 51, 61-872 Poznań

ul. Królowej Jadwigi 51, 61-872 Poznań Telefon: +48 61 628 15 00, + 48 61 628 15 10

+48 61 628 15 00, + 48 61 628 15 10 E-mail: poznan51@multikino.pl

poznan51@multikino.pl WWW: http://www.multikino.pl/ O kinie: Kino rozpoczęło działalność w 1998 roku i jest pierwszym multipleksem w Poznaniu. Posiada osiem sal, które łącznie pomieszczą 2301 osób. Z kina mogą korzystać osoby niepełnosprawne. MULTIKINO STARY BROWAR Adres: ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań Telefon: +48 61 628 16 00

+48 61 628 16 00 E-mail: starybrowar@multikino.pl

starybrowar@multikino.pl WWW: http://www.multikino.pl/

O kinie: Kino działa od 2007 roku i jest drugim multipleksem działającym w Poznaniu. Znajduje się w Starym Browarze i posiada osiem sal, łącznie na 690 miejsc. Między 2017 a 2018 roku kino przeszło remont, dzięki któremu obecnie jest najnowocześniejszym kinem w Poznaniu. MULTIKINO MALTA Adres: Abpa A. Baraniaka 8, St. 61-131 Poznań

Abpa A. Baraniaka 8, St. 61-131 Poznań Telefon: +48 61 628 17 00

+48 61 628 17 00 E-mail: malta@multikino.pl

malta@multikino.pl WWW: http://www.multikino.pl/ O kinie: W tym kinie znajduje się dziesięć sal (od 34 do 126-osobowych). Podobnie jak inne kina, jest ono dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że Multikino Malta może pochwalić się fotelami „Super VIP”, które zapewniają wrażenia z seansu na najwyższym poziomie.

CINEMA CITY POZNAŃ PLAZA Adres: ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań

ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań Telefon: +48 661 662 62 00

+48 661 662 62 00 E-mail: poznan@cinema-city.pl

poznan@cinema-city.pl WWW: http://www.cinema-city.pl/

O kinie: Cinema City Poznań Plaza to jedno z najpopularniejszych kin wielosalowych, w którym znajduje się dziewięć przestronnych i klimatyzowanych sal, w których łącznie może znajdować się ponad 2500 osób. IMAX POZNAŃ PLAZA Adres: ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań

ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań Telefon: +48 61 662 62 00

+48 61 662 62 00 E-mail: poznan@cinema-city.pl

poznan@cinema-city.pl WWW: http://www.cinema-city.pl/ O kinie: Imax Poznań Plaza wchodzi w skład Cinema City Poznań Plaza i jest jednym z nielicznych kin w Polsce, dzięki którym można cieszyć się efektem trójwymiaru na niespotykanym dotąd poziomie. CINEMA CITY KINEPOLIS Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 72 (Franowo), 61-144 Poznań

ul. Bolesława Krzywoustego 72 (Franowo), 61-144 Poznań Telefon: +48 61 871 56 00

+48 61 871 56 00 E-mail: kinepolis@cinema-city.pl

kinepolis@cinema-city.pl WWW: http://www.cinema-city.pl/ O kinie: Cinema City Kinepolis to jedno z największych kin nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. Znajduje się w nim aż osiemnaście sal, w których łącznie filmy może oglądać 6500 widzów. HELIOS POZNAŃ Adres: ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań

ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań Telefon: +48 61 622 72 97, + 48 61 622 72 96

+48 61 622 72 97, + 48 61 622 72 96 E-mail: poznan@helios.pl

poznan@helios.pl WWW: https://www.helios.pl/50,Poznan/StronaGlowna/

O kinie: To poznańskie kino wyposażone jest w osiem klimatyzowanych sal na łącznie 1558 miejsc (dodatkowo 18 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Mieści się w galerii Posnania i posiada wiele nowoczesnych technologii: dźwięk cyfrowy Dolby ATMOS oraz DOLBY 5.1, obraz 4K czy technologię DepthQ 3D. KINA W POZNANIU – KINA STUDYJNE I KAMERALNE [Adresy, dane kontaktowe, praktyczne informacje] KINO RIALTO Adres: ul. Dąbrowskiego 38, 60-842 Poznań

ul. Dąbrowskiego 38, 60-842 Poznań Telefon: +48 61 847 53 99

+48 61 847 53 99 E-mail: kasa@kinorialto.poznan.pl

kasa@kinorialto.poznan.pl WWW: https://www.kinorialto.poznan.pl/

O kinie: Rialto to jedno z najważniejszych kin studyjnych w Poznaniu. Działa już od ponad 75 lat, zaś po remoncie, jaki przeprowadzono w 2011 roku, może pochwalić się nowoczesną salą z 229 miejscami (w tym dwoma dla osób niepełnosprawnych). KINO MUZA Adres: ul. Święty Marcin 30, 61-805 Poznań

ul. Święty Marcin 30, 61-805 Poznań Telefon: +48 61 852 34 03

+48 61 852 34 03 E-mail: muza@kinomuza.pl

muza@kinomuza.pl WWW: http://www.kinomuza.pl/

O kinie: Kino Muza to poznańskie kino działające od 1908 roku. Od 2008 roku kieruje nim Estrada Poznańska. W 2019 roku przeszło gruntowny remont, dzięki czemu widzowie mogą cieszyć się nowoczesnymi seansami filmowymi. W kinie znajdują się trzy sale na łącznie 251 miejsc. KINO PAŁACOWE Adres: ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań Telefon: +48 61 64 65 260

+48 61 64 65 260 E-mail: kino@ckzamek.pl

kino@ckzamek.pl WWW: https://kinopalacowe.pl/ O kinie: Kino Pałacowe to kino studyjne znajdujące się w Centrum Kultury Zamek. Działa od 1965 roku. Każdy seans może oglądać w nim 143 widzów, do których dyspozycji są również projekcje 3D. To również miejsce spotkań autorskich i innych wydarzeń kulturalnych. APOLLO Adres: ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań

ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań Telefon: +48 61 851 76 34

+48 61 851 76 34 E-mail: biuro@kinoapollo.pl

biuro@kinoapollo.pl WWW: http://www.kinoapollo.pl/

O kinie: W dwóch salach Kinoteatru Apollo może łącznie przebywać 477 osób. Warto podkreślić, że to poznańskie kino działa już od ponad stu lat, wciąż ciesząc się zainteresowaniem nie tylko miłośników kina, ale również teatru. CHARLIE MONROE KINO MALTA Adres: ul. Rybaki 6a (w podwórzu), 61-883 Poznań

ul. Rybaki 6a (w podwórzu), 61-883 Poznań Telefon: +48 61 877 24 95

+48 61 877 24 95 E-mail: kinomalta@interia.pl

kinomalta@interia.pl WWW: https://www.facebook.com/KinoCharlieMonroe/

O kinie: To kameralne kino to miejsce nie tylko klasycznych seansów, ale również spotkań filmowych i innych wydarzeń, takich jak projekcje festiwalowe i przeglądy tematyczne. Kino posiada autorski program i prezentuje wybrane filmy ze światowego, europejskiego i polskiego kina. Znajdują się w nim dwie sale: Charlie (31 miejsc) i Marilyn (52 miejsc). KINO BUŁGARSKA 19 Adres: ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań

ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań Telefon: +48 602 49 02 54

+48 602 49 02 54 E-mail: biuro@kinobulgarska19.pl

biuro@kinobulgarska19.pl WWW: http://kinobulgarska19.pl/

O kinie: Kino Bułgarska 19 to małe, kameralne kino, które może pomieścić do 50 osób. Jak podkreślają jego twórcy, to jedyny tego typu obiekt będący hołdem dla kina drogi. Posiada własny, w pełni autorski repertuar, który adresowany jest do bardziej wymagających widzów.

