Kino Rialto w Poznaniu: Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc dla kina. Potrzeba 300 tys. zł

Słowami z filmu „Apollo 13”: „Houston, mamy problem / Houston, we have a problem” otwierają zbiórkę na nowy projektor dla kina. Stary uległ awarii dwa miesiące temu, mimo tego nie przerwano pokazów filmowych. Do wyświetlania premier wykorzystywany jest zastępczy projektor.

Kino Rialto rozpoczęło działalność jeszcze przed wojną. W grudniu 1937 r. zaczęło funkcjonować pod nazwą „Adria”. Pierwszy seans odbył się prawdopodobnie we wtorek, 28 grudnia. Poznaniacy obejrzeli film „Barbara Radziwiłłówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej. „Adria” mogła pomieścić ok. 400 widzów, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie. Twórca Józef Petrykowski, poznański przedsiębiorca chciał też otworzyć bliźniaczy obiekt w okolicy dzisiejszego Teatru Nowego, co mu się ostatecznie nie udało. W momencie wjazdu niemieckich wojsk do Wielkopolski przemianowano nazwę kina na „Kammer Lichtspiele”. Wojenną zawieruchę kino przetrwało i zmieniło nazwę na „Jedność”. 21 marca 1945 r. odbyła się tam pierwsza kinowa projekcja w wyzwolonym Poznaniu. Projekcji radzieckiej komedii „Świniara i pastuch” Pyriewa towarzyszyło odegranie hymnu narodowego. Nazwę „Rialto” nosi od 1946 r. Obecnie może pomieścić ok. 250 miejsc i należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.