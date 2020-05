Kino samochodowe w Poznaniu już od 18 maja! "Najprawdopodobniej pierwsze w Polsce po izolacji"

Kina samochodowe największą popularnością do tej pory cieszyły się na zachodzie - głównie w Stana Zjednoczonych, gdzie narodziła się tak forma rozrywki. W ostatnim czasie znajduje ona coraz więcej amatorów. Wszystko przez pandemię koronawirusa, wprowadzane przez państwa obostrzenia i zamykanie tradycyjnych kin. Kino samochodowe, gdzie każdy jest zamknięty we własnym aucie, a dźwięk nadawany jest przez fale radiowe, a więc głośniki w aucie - jawi się jako najbezpieczniejsza obecnie forma rozrywki.

W Poznaniu i całej Polsce w ostatnim czasie przybywało kin samochodowych. Do tej pory - w formie zapowiedzi. W mediach społecznościowych pojawiło się co najmniej pięć takich inicjatyw w samym Poznaniu. Ich organizacja w realnym świecie była jednak niezgodna z prawem i obowiązującymi obostrzeniami z powodu stanu epidemii. Wszystko wskazuje na to, że od poniedziałku, 18 maja to się zmieni. Rząd zapowiedział wejście w trzeci etap luzowania obostrzeń i dozwolona ma być organizacja kin plenerowych, a więc i - samochodowych. Jak to wpływa na plany organizatorów z Poznania?