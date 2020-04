Kino samochodowe w Poznaniu! Ma być alternatywą dla tradycyjnych kin, które są zamknięte z powodu koronawirusa

Kina samochodowe największą popularnością cieszą się w Stanach Zjednoczonych, a w ostatnim czasie - także m.in. w Niemczech. Ta nieco upadająca już gałąź kinowego biznesu, nabiera rozpędu w czasie pandemii koronawirusa. Tradycyjne kina są zamknięte, a jedyną szansę na obejrzenie filmu w innym miejscu niż własne mieszkanie dają kina samochodowe. Wydają się być także o tyle bezpieczną formą rozrywki, że każdy widz zamknięty jest we własnym samochodzie.

Kino samochodowe w Poznaniu

W Poznaniu największe doświadczenie w organizacji kina samochodowego miały Międzynarodowe Targi Poznańskie, które organizowały już takie imprezy. Jednak, kiedy w ubiegłym tygodniu pytaliśmy o to przedstawicieli MTP, dowiedzieliśmy się, że na razie nie ma konkretnych planów, by powrócić do tego pomysłu.

Mają je jednak twórcy stron i wydarzeń Auto Kino, które można odwiedzić na Facebooku. Krótko po powstaniu, wydarzenie "Auto Kino Poznań - Wielkie Otwarcie" wzbudza coraz większe zainteresowanie. We wtorek, 28 kwietnia wczesnym popołudniem chęć udziału lub zainteresowanie kinem samochodowym wyraziło blisko 8 tys. osób.