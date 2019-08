Kłopoty z zajściem w ciążę. Jak walczyć z problemem bezpłodności?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 60 mln par na całym świecie zmaga się – ze stałymi lub tymczasowymi – problemami z płodnością. Ze względu na brak danych statystycznych nie można precyzyjnie określić skali występowania bezpłodności i niepłodności w Polsce. Według szacunków problemy te mogą dotyczyć ok. 3 mln par. Nie bez znaczenia przy tym jest to, że główną przyczyną niemożności zajścia w ciąże jest przewlekły stres, niewłaściwa dieta, a także używki – palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Bezpłodność często bywa błędnie utożsamiana z niepłodnością. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia bezpłodność to trwała i niemożliwa do wyleczenia niezdolność do poczęcia potomstwa. Z kolei niepłodność jest niemożnością zajścia w ciążę przy regularnym współżyciu (ok. 3-4 razy w tygodniu przez 12 miesięcy) bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Co ważne, bardzo często lekarze nie są w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny bezpłodności, a dla wielu par jedynym sposobem na posiadanie dzieci jest adopcja lub In Vitro.

123rf.com