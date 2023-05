Klub na Fali wraca nad Wartę w Poznaniu. W ubiegłym sezonie mieszkańcy skarżyli się na działalność klubu. Jak będzie teraz?

Klub na Fali po raz pierwszy otworzył się w wakacje ubiegłego roku. Mieszkańców przyciągnął nie tylko malediwski klimat miejscówki – piasek, palmy – ale także jej nadwarciańska lokalizacja.

Tłumy ludzi, które zwłaszcza w weekendy przewijały się przez klub, zaburzyły spokój okolicznych mieszkańców. Pierwszym problemem były samochody, pozostawiane przez gości na trawnikach, w bramach wjazdowych do garaży oraz w wielu innych miejscach nieprzeznaczonych do parkowania. To spowodowało wzmożone patrole strażników miejskich nad Wartą. Problem próbował rozwiązać też sam klub, który wystosował apel do swoich gości, by nie wjeżdżali na trawniki i osiedla, jednocześnie zachęcili do skorzystania z transportu miejskiego lub rowerów.