Już niebawem w Poznaniu ma odbyć się oficjalne otwarcie nowego klubu tanecznego X-Demon. Będzie to piąty klub w Polsce należący do tej sieci. Kluby X-Demon znane są z najlepszych DJ-ów i doskonałej muzyki. W Wielkopolsce do tej pory istniały dwa - w Pile i Lesznie. Teraz również mieszkańcy Poznania będą mogli imprezować w dobrze znanym klimacie X-Demon.

X-Demon to marka dobrze znana w klubowej Polsce. Do tej pory kluby powstały w Zielonej Górze, Lesznie, Pile i Wrocławiu. W Lesznie klub został zamknięty, a jego właściciele zdecydowali się na przeprowadzkę do Poznania.– Poznań to większe miasto, a co za tym idzie, są większe możliwości. Mamy nadzieję, że Poznań przyjmie X-Demona równie ciepło, jak zrobiły to inne miasta. X-Demon w Poznaniu będzie kolejnym lokalem w sieci, więc można się spodziewać podobnego profilu muzycznego – wyjaśnia portalowi otopanorama.pl Maja Suchecka, menadżerka klubu.W Lesznie klub składał się z dwóch sal, na których panowała muzyka house i dance black music. Również w Poznaniu będą dwie sale muzyczne o łącznej powierzchni 1400 metrów kwadratowych.Klub ma powstać przy ulicy Sierocej 10 (boczna ulica od Paderewskiego). Mimo, że data rozpoczęcia działalności nie została jeszcze oficjalnie podana, można się spodziewać wielkiego otwarcia już wkrótce. Być może pierwsze imprezy odbędą się w grudniu. Rozpoczęły się ostatnie prace wykończeniowe, a na Facebooku klub poszukuje do pracy m.in. barmanów czy operatora świateł.Kluby X-Demon znane są z tego, że oferują swoim gościom najlepszych DJ-ów, dobrą muzykę, klimat, kulturę oraz doskonałą publiczność. Są to miejsca, które tętnią życiem niemalże cały tydzień. Organizowane są tam m.in. imprezy studenckie, wydarzenia dedykowane specjalnie dla pań i imprezy okolicznościowe.Także nowo powstający klub w Poznaniu ma już zaplanowane wydarzenie. 22 lutego 2020 roku odbędzie się impreza „The History Of Sunrise” na zakończenie karnawału, na której zjawi się DJ Kris.

