Kluby w Poznaniu otwierają się mimo zakazu. Zapraszają na imprezy

Niektóre lokale, mając do wyboru zamknąć klub na zawsze lub otworzyć się mimo zakazu, wybierają to drugie rozwiązanie.

Jak wynika z Interaktywnej Mapy Wolnego Biznesu w całym kraju w najbliższym czasie otwiera się co najmniej 20 punktów imprezowych. To tutaj właściciele dyskotek, podobnie jak restauratorzy, informują o swojej decyzji.

Kluby ostrożnie zaczynają przyjmować gości

- Kochani - już czas! 30 stycznia w sobotę otwieramy X-Demon - Poznań w największym reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Klub będzie dezynfekowany przed oraz w trakcie trwania spotkania. W klubie znajdziecie dozowniki z płynem do dezynfekcji. Na terenie klubu obowiązuje nakaz noszenia maseczek. My jako klub nie mamy uprawnień do egzekwowania tego nakazu. Maseczki będą czekały w kasie klubu - informują właściciele.