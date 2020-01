Wielkopolska słynie z rzeki Warty, pyr z gzikiem, poznańskich koziołków trykających się w południe. Te wszystkie symbole można zabrać ze sobą, wyjeżdżając z Poznania w formie gadżetów. Klunkry Wielkopolskie to piękne, nietuzinkowe pamiątki, które przygotowują pracownicy spółdzielni socjalnych.

- Pracowaliśmy nad Klunkrami dwa lata. We wrześniu podczas Poznańskiego Parku Dobra, projekt miał swoją premierę. To marka ładnych i użytecznych pamiątek

Spółdzielnia Socjalna Furia, zajmująca się głównie produkcją toreb, breloków, magnesów, zatrudniająca osoby ze spektrum autyzmu,

Manufaktura Dobrych Usług, produkująca plecakotorby, zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością,

Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, zatrudniający osoby niepełnosprawne, który także szyje torby,

Centrum Integracji Społecznej Darzybór, angażujący osoby wychodzą z bezdomności do szycia fartuchów.

Wielkopolska to piękny region, ale brakowało mu czegoś, co by tę urodę mogło podkreślić. Pamiątek, które można zabrać ze stolicy Wielkopolski. W taki sposób narodził się projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod nazwą Klunkry Wielkopolskie. Od września turyści, ale także mieszkańcy Wielkopolski mogą kupić sobie brelok z pyrą, magnes z koziołkiem, fartuch z gzikiem, torbę z rysunkiem rzeki Warty, czy nawet plecak na... klunkry.- mówi koordynatorka projektu z ramienia ROPS.Za klunkrami stoją także wyjątkowi rzemieślnicy. Wszystkie pamiątki: breloki, magnesy, zeszyty, torby, plecaki i fartuchy przygotowywane są lokalnie, przez firmy społeczne, zatrudniające osoby z wieloma, różnymi trudnościami, osoby z niepełnosprawnościami, czy również takie, które wychodzą z bezdomności.- Klunkry Wielkopolskie stworzyliśmy nie tylko po to, wypromować produkt regionalny, ale przede wszystkim aktywizować zawodowe te osoby, które mają problem lub nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki zarobionym pieniądzom pomagamy naszym pracownikom rozwiązać ich problemy. Dla niektórych to pierwsza pensja w życiu, dla innych środki na prowadzenie hotelu dla osób bezdomnych, czy rehabilitację - tłumaczy przedstawicielka ROPS.Firmy społeczne działające w Klunkrach Wielkopolskich to:- Przy tworzeniu wzorów pamiątek pracowała z nami projektantka. Każdy nasz produkt jest wyjątkowy, bo i wyjątkowe osoby za nim stoją - dodaje.Klunkry Wielkopolskie można kupić także online na stronie:i na[g]7496643;0[/g]

