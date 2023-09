KO broni praw kobiet i ogłasza sukces: ponad 50 tysięcy ludzi zgłosiło się do kontrolowania pracy komisji wyborczych

Ponad pięćdziesiąt tysięcy ludzi zgłosiło się, by pilnować październikowych wyborów, będą patrzyć na ręce władzy - zapowiedzieli w niedzielę 3 września w Poznaniu działacze Koalicji Obywatelskiej.

Chcielibyśmy poruszyć temat mobilizacji przed wyborami. Już wypełniamy zadeklarowany cel przypilnowania wyborów, bo zgłosiło się na tę chwilę 50351 osób. Oznacza to, że w każdej komisji będzie przynajmniej jedna osoba, która będzie patrzyła na ręce władzy - mówili przedstawiciele opozycji przed bramą wejściową na Miedzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywa się Kongres Kobiet. - Polacy nie chcą dalszych rządów Kaczyńskiego, Morawieckiego, czy Czarnka, który ma być przyszłym premierem. Nie chcą, by spadały rakiety, a helikoptery zrywały linie wysokiego napięcia - mówi Małgorzata Kidawa - Błońska, wicemarszałek Sejmu. - 15 października Polska będzie wesoła! Bardzo dobrze, że ludzie pokazują, że zależy im na wyborach, że znają się, szczególnie w małych komitetach i tym skuteczniej będą mogli przeciwdziałać próbom fałszowania wyników wyborów. I apelujemy by te pięćdziesiąt tysięcy nie było ostateczne, by ludzie jeszcze się zgłaszali, by zapewnić uczciwość.

Uczestniczki spotkania nawiązywały do odbywającego się obok Kongresu - jak mówiły, ten rząd blokuje wszelkie prawa kobiet, które nie mają dostępu do właściwej opieki lekarskiej, kłopoty z dotarciem do gabinetów ginekologicznych, z opieką poporodową. Również oświata - jak podkreślały - jest narzędziem indoktrynacji, uczniowie nie mają wsparcia i nie czują się bezpiecznie. Te wybory wygrają kobiety, które mają dość - jak mówiły - rządów Jarosława Kaczyńskiego i tego co chce wprowadzić Konfederacja. - Te wybory wygrają kobiety - powtarzał poseł Rafał Grupiński, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej - ale też mężczyźni, którym bliska jest wolność, kultura, edukacja, którzy nie chcą ekipy, która depcze konstytucję i najlepsze polskie tradycje. - Jarosław Kaczyński ogłosił hasło - bezpieczna przyszłość Polaków; to nie jest przypadek, że Polki z tego wykreślono

- dodawał Adam Szłapka, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Nowoczesnej. - PiS jest zagrożeniem dla Polski i dla Polek. Nie możemy się rozwijać, jak tak ważna część społeczeństwa jest wykluczona. Przypilnujemy, by od października prawa kobiet były normalnością, a nie tym, do czego doprowadził PiS. Władza ma potencjał finansowy, bo wykorzystuje media, bo spółki państwowe muszą finansować rządową kampanię wyborczą - my jednak mamy obywatelki i obywateli - wygramy!

