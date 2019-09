Koalicja Polska Chce nowego otwarcia . Liderzy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Kukiz'15 Paweł Kukiz odwiedzili dziś Konin.

Europa i Polska siwieją. Zmiany demograficzne następują w nieunikniony sposób. Już 10 mln osób pobiera renty i emerytury - mówił w Koninie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że PSL zamierza podjąć działania, które zapewnią godne życie seniorom. Kosiniak-Kamysz mówił też o konieczności dofinansowania służby zdrowia. Nie zabrakło gorzkich słów o rządzących. Polityka polska zeszła do rynsztoku- mówił lider PSL. Przedstawił nową wizję PSL jako partii idącej w stronę rozwoju. Rozwój nie stoi w sprzeczności z wartościami i tradycją. Chcemy połączyć Polaków - mówił. Mamy obecnie do czynienia z ustrojem, w którym to wodzowie partii mianują swoich namiestników w okręgach wyborczych. To nie są posłowie obywateli, ale namiestnicy wodza- mówił podczas spotkania w Koninie Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. Dopóki nie zmienimy

ordynacji wyborczej i nie przekształcimy państwa partyjnego w państwo obywatelskie, nie ma szans na zrealizowanie postulatu łączenia Polaków- dodał. W nadchodzących wyborach PSL i Kukiz'15 o mandaty powalczą jako Koalicja Polska.