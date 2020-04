Kobiety poszukiwane za oszustwa w woj. wielkopolskim. Pomóż je odnaleźć! [NAZWISKA, ZDJĘCIA]

Tych kobiet szuka wielkopolska policja. Są podejrzane o oszustwa z artykułu 286, paragraf 1 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". Zdjęcia oraz dane kobiet zostały opublikowane na stronie internetowej policji. Widziałeś którąś z nich? Skontaktuj się z najbliższym posterunkiem policji lub zadzwoń na bezpłatny numer 112. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia --->

poszukiwani.policja.pl