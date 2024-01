Koczowisko Romów zniknie z Poznania? Inwestor planuje budowę osiedla mieszkalnego przy ul. Lechickiej

- Mieszkańcy zgłaszali nam, że osoby tymczasowo zamieszkujące teren ogrodów działkowych, palą nie do końca legalnymi źródłami oraz odpadami. Straż miejska potwierdziła kontrolę na tym terenie. Dwie kontrole potwierdziły palenie śmieciami, za co mieszkańcy otrzymali mandaty

Koczowisko Romów zniknie z Poznania?

Mimo wielu zgłoszeń mieszkańców Piątkowa, urząd miasta ciągle zawiadamiał, że ma w tej sytuacji związane ręce. Ogrody działkowe im. 23 Lutego należą bowiem do prywatnego właściciela.

Sytuacja ta może ulec jednak zmianie, ponieważ do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy osiedla przy ul. Lechickiej. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że właściciel terenów szykuje się do ich sprzedaży, do czego przybliżyć go może decyzja Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania.