Kolej bije rekordy frekwencji, jednak podwyżka cen biletów jest nieunikniona. Zapowiedziały ją Polregio i Koleje Wielkopolskie

- Wprowadzenie nowego cennika biletów spowodowane jest największym od 20 lat wzrostem inflacji, a co za tym idzie podwyżką cen paliw , energii elektrycznej, części zamiennych do taboru oraz kosztów usług

Pracownicy otrzymają podwyżki. Zapłacą pasażerowie

Samorządowy przewoźnik także porozumiał się z pracownikami odnośnie 300-złotowej podwyżki od wypłat wynagrodzeń za sierpień 2022, z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Jednak to nie koniec podwyżek dla pracowników - kolejne rozmowy są zaplanowane na grudzień, kiedy to powinna zostać podpisana kolejna umowa na realizację przewozów z wielkopolskim urzędem marszałkowskim.

Bilety będą droższe o 15 proc.

Zarówno w Polregio, jak i w Kolejach Wielkopolskich podwyżki cen biletów będą takie same. Przykładowo, za przejazd najkrótszej trasy do 5 kilometrów trzeba będzie zapłacić 5,6 zł, zamiast 4,9 zł. Podróż między 48 a 52 kilometrami (odległość z Poznania Głównego do Gniezna czy Wrześni) to już koszt o dwa i pół złotego większy - bilet wyniesie nas 19 zł.