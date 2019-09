Koleje Wielkopolskie będą miały 4 nowe pociągi. Kosztują 100 mln zł

– 1320 osób będzie mogło jednocześnie podróżować czterema nowymi pociągami – powiedział marszałek Marek Woźniak podczas podpisania umowy o dofinansowaniu. – To jeden z większych projektów kolejowych samorządu województwa wielkopolskiego, który będzie służył pasażerom w regionie i przyczyni się do zwiększenia potencjału spółki Koleje Wielkopolskie.

W każdym z pociągów będzie 160 miejsc siedzących i tyle samo stojących. Przewiduje się też cztery miejsca na rowery. Składy będą mogły poruszać się z prędkością co najmniej 120 km/h.

Włodzimierz Wilkanowicz, prezes spółki Koleje Wielkopolskie podkreśla, że w pociągach pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, podniesie się też komfort podróży i bezpieczeństwo pasażerów. Skróci się czas przejazdu na wybranych odcinkach, łatwiej będzie dojechać do pracy czy szkoły. Władze województwa sądzą, że to zachęci mieszkańców Wielkopolski do korzystania z transportu kolejowego co przełoży się na zmniejszenie liczby podróży indywidualnych (samochodami) dzięki czemu zyska środowisko. Szacuje się, że rocznie z nowych pociągów skorzysta ponad półtora miliona osób.