Kolejka linowa. Zakopane, Solina czy Łomnica – gdzie przejażdżka jest najdroższa i czy czekają nas dalsze podwyżki cen? Aktualne cenniki

Kolejka linowa to stały punkt programu wielu wycieczek w góry. Wagoniki i gondole pozwalają podziwiać okolicę z niezwykłej perspektywy. Niestety, kolejki linowe także padają ofiarą drożyzny. Ile aktualnie kosztuje przejażdżka kolejką linową na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Kopę czy nad Solinę? Jak kształtują się ceny popularnych kolejek linowych na Słowacji, w Austrii i Włoszech? Gdzie jest najdrożej, gdzie najtaniej i czy czekają nas jeszcze podwyżki cen biletów? Zapraszamy do przewodnika cenowego: ile kosztuje wycieczka kolejką linową?

Kolejka linowa za 340 zł? Bilety na popularne górskie atrakcje są rekordowo drogie

Kolejki linowe lub gondolowe to popularne atrakcje w regionach górskich o każdej porze roku. Dawniej służyły przede wszystkim transportowaniu turystów i narciarzy na stoki; dziś często same w sobie stanowią turystyczną gratkę, umożliwiają podziwianie okolicznych widoków z niezwykłej perspektywy i wykonywanie świetnych zdjęć. Najpopularniejsze kolejki linowe w Polsce wożą turystów na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Kopę, a od niedawna także nad zaporą w Solinie. Niestety, wakacje 2022 unaoczniły wszystkim, że tegoroczny wypoczynek jest wyjątkowo drogi. Widać to także po cenach biletów na kolejki linowe w popularnych ośrodkach turystycznych. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny w Polsce i zagranicą. W niektórych miejscach za bilet na przejazd kolejką linową w trwającym jeszcze sezonie letnim trzeba zapłacić równowartość ponad 340 zł. Aż nie chce się myśleć, jak będą wyglądały cenniki w sezonie zimowym.

Ile kosztuje przejażdżka kolejką linową w Polsce? Ile trzeba zapłacić za bilet do popularnych kolejek u naszych sąsiadów – na Słowacji, w Austrii i we Włoszech? Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? Jak ceny zmieniły się od zeszłego sezonu i czy mają się podnieść przez rosnące koszty energii? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku cenowym: kolejki górskie Polski, Słowacji, Austrii i Włoch. Czytaj też: Góry na zimę 2022/23. Czy warto już teraz rezerwować pobyt na Święta, Sylwestra czy ferie? Ile kosztuje noc w hotelu? Eksperci odpowiadają

Kolejka linowa: Zakopane, Bieszczady i inne podniebne atrakcje Polski. Ile kosztują bilety?

W Polsce działa wiele kolejek linowych, większość wozi turystów na popularne górskie szczyty. Atrakcje najczęściej działają przez cały rok, szczególnym zainteresowaniem cieszą się w okresie wakacji, a potem zimą na Boże Narodzenie i Sylwestra oraz ferie zimowe.

Ile kosztują bilety do kolejek linowych w Zakopanem albo do nowej atrakcji Bieszczad – kolejki w Solinie? Sprawdzamy! Kolejka linowa na Kasprowy Wierch: między 79 a 109 zł Najpopularniejsze polskie kolejki linowe znajdują się nieopodal Zakopanego. Turyści mogą wjechać nimi na znane szczyty: Kasprowy Wierch i Gubałówkę. Przejazd kolejką na Kasprowy Wierch ze stacji dolnej w Kuźnicach trwa ok. 20 minut. Do przejazdu kolejką uprawnia tourpass, którego ceny różnią się w zależności od sezonu. Do końca września 2022 trwa sezon wysoki, od 1 października do 17 grudnia przypadać będzie sezon niski. Cena tourpassu w sezonie wysokim: Bilet normalny w obie strony: 109 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 89 zł Cena tourpassu w sezonie niskim: Bilet normalny w obie strony: 79 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 69 zł Kolejka linowa na Kasprowy Wierch jest najdroższa w Polsce. Lukasz Bobek / Polska Press Przejażdżka na Gubałówkę za niecałe 30 zł

Na Gubałówce możemy skorzystać z dwóch różnych tras kolei linowej. Turyści mogą przejechać się kolejką linowo-terenowa Gubałówka i kolejką linową Butorowy Wierch. Cena biletów w sezonie wysokim na kolej linowo-terenową Gubałówka: Bilet normalny w obie strony: 27 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 21 zł

Cena biletów w sezonie niskim:

Bilet normalny w obie strony: 24 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 19 zł Cena biletów na kolej linową Butorowy Wierch (nie ma zmian cen w poszczególnych sezonach):

Bilet normalny w obie strony: 25 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 20 zł Można też kupić bilet łączony na obie kolejki: normalny 25 zł, ulgowy 20 zł. Kolejka linowa Solina: cennik Najnowocześniejsza w Polsce kolej gondolowa to nowa atrakcja Soliny, otwarta w lipcu 2022 r. Ceny biletów online są następujące:

Bilet normalny w obie strony: 39 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 32 zł Podane wyżej ceny obowiązują w weekendy. W dni powszednie bilety są nieco tańsze: kosztują odpowiednio 35 i 28 zł. UWAGA: warto kupować bilety na kolejkę linową w Solinie online, ponieważ ceny biletów w kasie na miejscu są średnio 5-10 zł wyższe. Czytaj też: Solina 2022. Co warto zobaczyć nad Jeziorem Solińskim? Zobacz najciekawsze atrakcje turystyczne w Solinie i okolicach [ZDJĘCIA] Kolejka linowa na Kopę, czyli podniebna przejażdżka w Karpaczu za 60 lub 70 zł Kolejka linowa „Zbyszek” wozi turystów z Karpacza na Kopę przez cały rok. Bilet zwykły w obie strony kosztuje 60 zł, ulgowy 40 zł. W weekendy, święta i ferie zimowe bilety są o 10 zł droższe.

Kolejką linową ze Szczawnicy na Palenicę: tylko 25 zł w obie strony Podobnie jak Kasprowy i Gubałówka, kolejka linowa na Palenicę oferuje inne ceny w zależności od sezonu. Cena biletu w sezonie wysokim: Bilet normalny w obie strony: 25 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 20 zł Cena biletu w sezonie niskim: Bilet normalny w obie strony: 20 zł

Bilet ulgowy w obie strony: 16 zł

Kolejka linowa na Górę Żar za 24 zł Kolejką linową można też wjechać na Górę Żar, oferującą wiele atrakcji dla fanów aktywnego wypoczynku. Bilet normlany w obie strony kosztuje 24 zł, ulgowy 20 zł. Kolejka linowa Czantoria w Ustroniu: 33 zł za przejażdżkę Także w Beskidzie Śląskim można przejechać się kolejką linową. W Ustroniu działa Kolej Linowa Czantoria, bardzo popularna w sezonie narciarskim. "Elka" to kolejka linowa w Parku Śląskim. Nie wozi turystów na górski szczyt, lecz do wesołego miasteczka. Lucyna Nenow / Polskapresse Bilet normalny w obie strony kosztuje tu 33 zł, ulgowy 29 zł.

Czytaj też: Dolina Kościeliska: czas przejścia, ceny biletów i noclegu, parkingi, atrakcje na trasie, zwiedzanie jaskiń. Czy można zabrać psa? Kolejka linowa w Szczyrku: na Halę Skrzyczeńską za 55 zł Kolej gondolowa w Szczyrku zabiera turystów na malowniczą Halę Skrzyczeńską. Działa o każdej porze roku. Za bilet na przejażdżkę w obie strony w ramach karnetu turystycznego zapłacimy 55 zł. Bilet dla juniora 11-17 lat kosztuje 44 zł, dla dziecka od 6 do 11 lat 39 zł, dzieci poniżej 6 lat mogą jechać za darmo. Kolej linowa „Elka” w Parku Śląskim: przejażdżka za 25 zł Kolejka linowa „Elka” nie wozi turystów w góry, ale to nadal jedna z najpopularniejszych atrakcji Parku Śląskiego w Chorzowie. Trasa wiedzie nad Parkiem od Stadionu Śląskiego do wesołego miasteczka. Ceny biletów na kolejkę linową „Elka”:

Normalny w obie strony 25 zł

Ulgowy w obie strony 20 zł

Dzieci do 3 lat mogą jeździć za darmo

Bilet rodzinny 2+2 kosztuje 70 zł, 2+3 90 zł

Ile kosztuje kolejka linowa w Polsce? Podsumowanie Przejażdżka kolejką linową w Polsce może mieć różną cenę, zależną od sezonu i konkretnego ośrodka. Najdrożej jest na Kasprowym Wierchu w szczytach sezonu: dorosły turysta musi wtedy zapłacić 109 zł za jazdę w obie strony. Kolejka na Kopę w Karpaczu w weekendy kosztuje 70 zł, przejażdżka w Szczyrku 55 zł, a w Solinie 39 zł. Pozostałe ośrodki najczęściej wymagają opłaty rzędu 20-30 zł za przejazd w obie strony. Dzieci i młodzież zawsze mogą liczyć na bilety ulgowe.

Kolejki linowe na Słowacji – górskie „paragony grozy”?

Narty na Słowacji nigdy nie były bardzo tanie, podobnie przejażdżki kolejkami linowymi. W tym roku ceny podniosły się jeszcze. Obecnie nadal obowiązuje cennik na sezon letni. Przekonajmy się, ile turysta musi zapłacić za przejażdżkę kolejką linową w popularnych słowackich ośrodkach.

Kolejka Linowa na Łomnicę: 73 euro, czyli nawet 343 zł za przejażdżkę Łomnica to drugi pod względem wysokości szczyt w Tatrach (2634 m n.p.m.; pierwszy jest Gerlach 2655 m), z platformą widokową. Turysta może podziwiać widok z wierzchołka góry przez 50 minut. Kolejka linowa wjeżdża na szczyt etapami ze stacji Tatrzańska Łomnica. Przystanek jest przy Łomnickim Stawie (Skalnaté pleso), z którego można też pojechać drugą linią kolejki na Łomnicą Przełęcz (Lomnické sedlo). We wrześniu 2022 ceny biletów na kolejkę linową na Łomnicę wyglądają następująco (bilet normalny/młodzieżowy/dziecięcy): Bilet w obie strony do Łomnickiego Stawu: 27 / 22 / 19 euro

Bilet z Łomnickiego Stawu na szczyt Łomnicy (w obie strony): 46 / 37 / 33 euro

Bilet na szczyt Łomnicy w obie strony: 73 / 59 / 52 euro

Bilet na Łomnicą Przełęcz (w obie strony): 33 / 26 / euro

Bilet z Łomnickiego Stawu na Łomnicą Przełęcz (w obie strony): 11 / 9 / 8 euro

Bilety zakupione online są ok. 3-5 euro tańsze. Istnieje też możliwość przenocowania w chatce na szczycie Łomnicy. Ta przyjemność kosztuje jednak nieco ponad 1000 euro za noc dla dwóch osób, najbliższy wolny termin to 25 grudnia 2022. Z powyższych zestawień wynika, że wjazd na szczyt Łomnicy kosztuje osobę dorosłą aż 73 euro, co przekłada się na ok. 343 zł. To rekordowo wysoka cena za pojedynczy przejazd. Kolejka linowa na słowacką Łomnicę jest wyjątkowo droga - najdroższa ze wszystkich przeanalizowanych ofert. Na licencji CC BY 3.0. Petr Vilgus, CC BY 3.0 Kolejka linowa Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso): 19 euro, czyli 90 zł za przejazd

Z miejscowości Štrbské Pleso możemy wjechać kolejką linową na stoki narciarskie Soliska. Bilet w obie strony kosztuje 19 euro (młodzieżowy 16, dziecięcy 12). Kolejka naziemna na Hrebienok ze Starego Smokowca: 13 euro, czyli 62 zł za przejazd Stary Smokowiec to najstarsze centrum turystyczne w Tatrach Wysokich. Można stąd wjechać kolejką naziemną na popularny szczyt Hrebienok. Bilet w obie strony kosztuje 13 euro (młodzieżowy 11, dziecięcy 10). Jasna: kolejką linową na Chopok za 27 euro, czyli 127 zł Jasna to jeden z najpopularniejszych słowackich ośrodków narciarskich. Kolejką linową można wjechać na górę Chopok. Bilet normalny kosztuje 27 euro, młodzieżowy 22, dziecięcy 19. Ceny biletów na kolejki linowe na Słowacji: podsumowanie Przejażdżki kolejkami linowymi na Słowacji są przeciętnie znacznie droższe od tych w Polsce. Szczególnie drogie są kolejki linowe w Tatrach Wysokich, wjeżdżające na Łomnicę – cena podziwiania wspaniałych widoków wydaje się niemal zaporowa i wynosi nawet 343 zł za przejazd w obie strony.

Ile kosztują bilety na kolejki linowe Włoch?

We Włoszech nie brakuje popularnych wśród polskich turystów ośrodków narciarskich i całorocznych kolejek linowych, z których podziwiać można piękne widoki. Oto aktualne ceny przejażdżek kolejkami linowymi w niektórych popularnych ośrodkach we Włoszech. Skiarena Klausberg w Ahrntal: 24-31 euro (113-145 zł) za przejażdżkę kolejką linową Jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich Włoch, Skiarena Klausberg w Ahrntal w Dolomitach, oferuje przejażdżki kolejką górską na trzy szczyty: Klausberg bilet w obie strony 24 euro

Speikboden Alm: bilet w obie strony 24 euro

Sonnklar: bilet w obie strony 31 euro Val Gardena w Adydze: 115 euro (540 zł) za wejściówkę na sześć dni

Ośrodek Val Gardena oferuje wiele przejażdżek kolejkami górskimi na różnych trasach. Do 9 października 2022 w ramach sezonu letniego można wykupić specjalną Gardena Card, uprawniającą do przejażdżek wszystkimi kolejkami. Ceny karty: Na 3 dni dla dorosłego: 85 euro

Na 3 dni dla dziecka: 60 euro 8-16 lat, 5 euro poniżej 8 lat

Na 6 dni dla dorosłego: 115 euro

Na 6 dni dla dziecka: 80 euro 8-16 lat, 5 euro poniżej 8 lat Gardena Card kosztuje więcej niż wjazd na słowacką Łomnicę, ale uprawnia do korzystania z kolejek aż do sześciu dni. Col Raiser we włoskiej Selvie: 25 euro, czyli 117 zł za kolejkę linową w obie strony Przejażdżka kolejką linową w popularnym włoskim ośrodku Col Raiser w Dolomitach kosztuje:

Bilet w obie strony dla dorosłych: 25 euro

Bilet w obie strony dla dzieci: 16 euro Ile kosztuje kolejka linowa we Włoszech? Podsumowanie Bilety na kolejki linowe Włoch bywają nieco droższe od tych na Słowacji, ale nie osiągają też rekordowych cen, jak w ośrodkach wokół Łomnicy. Czytaj też: Najpiękniejsze miejsca w Polsce na jesień. Gdzie wybrać się na weekend w góry, do lasu czy nad morze? Galeria inspirujących zdjęć

Kolejki linowe w Austrii. Ile tam kosztują podniebne przejażdżki?

Austria ma bardzo dużo do zaoferowania fanom kolejek górskich. Poniżej podajemy aktualne ceny przejażdżek w wybranych popularnych ośrodkach. Kolejka linowa Pfänder w Lochau: 14,20 euro, czyli 67 zł za przejazd w obie strony Popularny ośrodek nad Jeziorem Bodeńskim oferuje przejażdżki kolejką linową w dwóch sezonach: letnim i zimowym.

W sezonie letnim ceny biletów są następujące:

Zwykły w obie strony: 14,20 euro

Młodzieżowy w obie strony (16-19 lat): 12,10 euro

Dziecięcy w obie strony (6-15 lat): 7,10 euro W sezonie zimowym (od listopada do marca) ceny biletów są następujące (dane z 2021, ceny na sezon zimowy 2022/23 jeszcze nie zostały podane; kolejka będzie nieczynna w listopadzie z powodu remontu): Zwykły w obie strony: 12,50 euro

Młodzieżowy w obie strony (16-19 lat): 10,50 euro

Dziecięcy w obie strony (6-15 lat): 6,30 euro Kolejki linowe w Sölden: 42,50 euro, czyli 200 zł za przejażdżkę W ośrodku narciarskim w Sölden możemy przejechać się dwiema kolejkami gondolowymi. Ceny istotnie się różnią. Kolejka Gaislachkogl (w obie strony): bilet normalny 42,50 euro, ulgowy 23,50 euro

Kolejka Giggijoch (w obie strony): bilet normalny 21,50 euro, ulgowy 12 euro

Kolejki linowe w Mayrhoffen: wjazd na dwie góry za 25,50 euro (193 zł) Dla turystów odwiedzających ośrodek w Mayrhoffen dostępne są dwa szczyty: Penken i Ahron. Można na nie wjechać kolejkami gondolowymi. Bilet w obie strony kosztuje: Normalny: 25,50 euro

Ulgowy: 12,70 euro

Na obie góry normalny: 41 euro

Na obie góry ulgowy: 20,50 euro Kolejki linowe w Austrii: podsumowanie Bilety na kolejki linowe w Austrii są średnio droższe od tych włoskich i słowackich, ale nadal nie biją rekordu Wysokich Tatr. Czytaj też: Ile kosztuje urlop w Bieszczadach 2022? Tyle wyda 4-osobowa rodzina Za przejazd na szczyt Łomnicy w obie strony osoba dorosła musi zapłacić 73 euro, równowartość ponad 340 zł. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0. János Tamás, CC BY 2.0

Polska, Słowacja, Włochy i Austria: porównanie cen biletów na kolejki linowe

Dla polskich turystów jest oczywiste, że najtańsze są bilety na polskie kolejki linowe. Najdroższa przejażdżka na Kasprowy Wierch w szczycie sezonu kosztuje ponad 100 zł, ale przeciętna cena w innych ośrodkach oscyluje między 20 a 30 zł.

Przejazdy kolejkami linowymi są droższe za granicą: W Austrii najtańsza kolejka linowa w popularnym ośrodku Lochau kosztuje 67 zł, ale ceny w innych miejscach wynoszą niemal 200 zł za jazdę w obie strony.

We Włoszech jest nieco taniej (117-145 zł), a korzystanie z karnetów pozwala znacznie obniżyć koszty przejazdów w czasie dłuższych pobytów.

Na Słowacji bilety na kolejki linowe są przeciętnie nieco droższe od tych w Polsce, ale to właśnie w Tatrach Wysokich znajdują się cenowi rekordziści, gdzie za wjazd na Łomnicę trzeba zapłacić równowartość 343 zł.

Kolejki linowe będą droższe? Jak zmieniają się ceny i czy grożą nam jeszcze podwyżki?

Ceny biletów na kolejki linowe rosną. Porównując obecne ceny z tymi sprzed roku lub kilku lat da się zauważyć tendencję wzrostową. Gdzie kolejki linowe zdrożały najbardziej?

Jeśli chodzi o Polskę: Najbardziej wzrosły ceny przejazdu kolejką linową na Kasprowy Wierch w szczycie sezonu. W 2021 r. cena za bilet normalny wynosiła 89 zł, obecnie 109 zł – 20 zł różnicy.

Bilet normalny na przejażdżkę kolejką na Gubałówkę zdrożał tylko o 2 zł.

Kolejka w Szczawnicy jest dziś o 5 zł droższa niż w 2020 r.

Na Górze Żar ceny wzrosły o 5 zł w porównaniu do 2021 r.,

Podobnie o 5 zł zdrożały bilety na kolejkę „Elka” w Parku Śląskim. Podobnie wygląda sytuacja cenowa w ośrodkach zagranicznych. Zeszłoroczne cenniki kolejek linowych w Wysokich i Niskich Tatrach zdradzają, że bilety podrożały o kilka do kilkunastu euro. Wjazd na Łomnicę zdrożał w ciągu roku o 13 euro, a na Chopok o 8 euro.

Co jest przyczyną wzrostu cen biletów na kolejki linowe? Wydaje się, że to samo, co warunkuje drożyznę w innych dziedzinach życia: wysoka inflacja i rosnące ceny energii. Coraz wyższe koszty prądu, zasilającego kolejki linowe, wyciągi narciarskie i systemy grzewcze górskich ośrodków turystycznych muszą być jakoś równoważone. Często dobija się to na cenach skipassów czy przejazdów kolejkami linowymi i gondolowymi. Czy czekają nas podwyżki cen biletów na kolejki linowe w Polsce w nadchodzącym sezonie zimowym? Spytaliśmy o to przedstawicieli Polskich Kolei Linowych, zarządzających kolejkami m.in. na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i w Solinie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że na razie nie ma na ten temat żadnych informacji. Czekamy jeszcze na komentarz biura prasowego PKL; przekażemy Wam od razu wszystkie uzyskane informacje. Wydaje się, że póki co obecnie ogłoszone cenniki na sezon wysoki i niski w kolejkach linowych PKL pozostają w mocy. Choć jest nieco drożej niż przed rokiem, polscy turyści i tak mogą się cieszyć, że nie muszą płacić za przejażdżki kolejkami linowymi tyle, co Austriacy lub Słowacy.

