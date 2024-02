Kolejka Maltanka wyjechała na tory! To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z niej przed sezonem! Zobacz zdjęcia! Chrystian Ufa

Kolejka parkowa Maltanka kursuje regularnie od końca kwietnia do października. Dziś, 18 lutego do godziny 16:30, można skorzystać z niej wyjątkowo. MPK zorganizowało specjalne kursy ze Śródki do zoo i z powrotem z okazji walentynek. Podróżnych zabierze w trasę "Ryjek", najstarszy zachowany w Polsce czynny wagon z napędem spalinowym.