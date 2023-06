Kolejka Maltanka zaprasza na tory! W piątek Ryjek, a w weekend parowóz Borsig z 1925 roku!

Poznańskie MPK przypomina, że do niedzieli 11 czerwca obowiązuje na Maltance świąteczno-weekendowy rozkład jazdy, co oznacza, że kursy odbywać się będą co 30 minut (w godzinach od 10.00 do 19.00).

- W piątek 9 czerwca, oprócz lokomotywy spalinowej jeździć będzie „Ryjek”, czyli wagon motorowy MBxc1-41, będący najstarszym w Polsce czynnym wagonem z napędem spalinowym (został wyprodukowany w 1932 roku) - zachęca do przygody na torach MPK Poznań. - Natomiast w sobotę i niedzielę, 10 i 11 czerwca, na trasę Maltanki wyruszą: lokomotywa spalinowa oraz parowóz Borsig Bn2t z 1925 roku – najstarszy czynny parowóz w Polsce.

Trzeba pamiętać, że oba pasjonujące historyków kolejnictwa pojazdy pociągną wagoniki - co choć oczywiste w przypadku parowozu, jest ważne dla Ryjka - ten wagon ma niewielką pojemność i nie jest przystosowany do przewozu wózków dziecięcych oraz osób z ograniczoną sprawnością. Dlatego dołączenie wagoników pozwala na przejazd większej liczby osób, także niepełnosprawnych).