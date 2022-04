Kolejka Maltanka znów wyjedzie na tory. Bilety w tym roku droższe

W piątek, 22 kwietnia rozpocznie się nowy sezon Kolejki Parkowej Maltanka. W okresie wakacyjnym kolejka będzie kursowała we wszystkie dni robocze, jednak do tego czasu szansa na przejażdżkę (w dni robocze) będzie jedynie od środy do piątku. Poniedziałki i wtorki będą zaś wykorzystywane na m.in. serwisowanie pojazdów i urządzeń. Maltanka będzie też kursować w weekendy i święta.

Maltanka: Nowe ceny biletów

W 2022 roku zmieniły się ceny biletów. Jednorazowy bilet normalny kosztować będzie 10 złotych, a ulgowy, dla dzieci do lat 16 - 7 złotych. Bilet wycieczkowy, przeznaczony dla grup powyżej dziesięciu osób, to cena 5 złotych. Do każdej kwoty należy doliczyć 2 zł, jeśli zdecydujemy się na przejazd taborem historycznym. Dla zwiedzających dostępny jest też bilet rodzinny (do 5 osób, w tym 2 osób powyżej 16 roku życia) w cenie 30 złotych lub 38 z dopłatą historyczną.