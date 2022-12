Kolejna podwyżka cen biletów w Kolejach Wielkopolskich. Podrożały bilety jednorazowe i miesięczne

Droższe bilety jednorazowe na pociągi Kolei Wielkopolskich

Od 20 gr do 50 gr, w zależności od odległości, podrożały bilety jednorazowe normalne na pociągi Kolei Wielkopolskich. Podwyżka nie ominęła także, popularnych wśród osób dojeżdżających, zwłaszcza do stolicy Wielkopolski, biletów okresowych.

Droższe bilety miesięczne

Imienny odcinkowy bilet miesięczny normalny na odległość do 5 kilometrów, tam i z powrotem, zamiast 130, kosztuje po podwyżce 133,9 zł. Regularne pokonywanie 50-kilometrowej trasy (jest to na przykład odległość z Gniezna czy Wrześni do Poznania) to wydatek rzędu 381,1 zł, zamiast dotychczasowych 370 złotych. oznacza to, że podwyżka wyniosła około 3 proc. cen biletów.