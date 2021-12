Kolejna restauracja w Poznaniu tylko dla zaszczepionych! Do "3 Kaparów" wejdziesz z certyfikatem covidowym OPRAC.: Bartosz Kijeski

Restauracja 3 Kapary poinformowała w niedzielę, 19 grudnia na swoim koncie na Facebooku, że będzie do swojego lokalu wpuszczać tylko osoby z certyfikatem covidowym. To kolejna taka restauracja w Poznaniu, która się na to zdecydowała.