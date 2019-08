Kolejna restauracja w Poznaniu wprowadza zakaz wstępu dla małych dzieci. W Papavero maluchy przeszkadzały klientom w rozmowach biznesowych

Okradł japońską restaurację w Poznaniu. Jest apel właścicieli do "geniusza zbrodni"

W miniony weekend doszło do włamania do japońskiej restauracji GOKO na ul. Ratajczaka w centrum Poznania. Złodziej okradł i zdemolował lokal, przy czym został uwieczniony na nagraniach z aż czterech kamer. Właściciele restauracji wystosowali apel do "geniusza zbrodni" aby sam zgł...