Kolejna restauracja zamyka się w centrum Poznania. Działa w tym miejscu od 11 lat. To ostatnie dni na zjedzenie metrowej pizzy

Kolejna restauracja w centrum Poznania się zamyka

Dowiedzieliśmy się także, że właściciele biznesu zwrócili się do miasta z prośbą o obniżenie czynszu do końca trwania robót. Decyzja nie została jednak jeszcze podjęta. Jeśli to by się udało, byłoby wysoce prawdopodobne, że działalność lokalu zostanie zawieszona na czas przebudowy ul. Ratajczaka, by otworzyć go na nowo, gdy klienci będą mogli wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do swojego ulubionego lokalu.