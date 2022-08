Kolejne dopłaty do ogrzewania 2022 już lada chwila. Rząd właśnie przyjął projekt ustawy! Sprawdź, kto uzyska dofinansowanie do źródeł ciepła

Już możemy złożyć w urzędzie gminy, zarówno stacjonarnie, jak i online wniosek o dodatek węglowy na 2022 rok. Pojedyncze gospodarstwo domowe może ubiegać się 3000 zł dofinansowania na zakup węgla do ogrzania domu, pod warunkiem, że źródło ogrzewania jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można zanieść do urzędu gminy i przesłać w formie elektronicznej. Wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.

Rządowe dofinansowanie do węgla przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,

koza,

ogrzewacz powietrza,

kominek,

piecokuchnia,

trzon kuchenny,

piec kaflowy,

kuchnia węglowa.