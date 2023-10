Kolejne drzewa wymieniane na ulicy św. Marcin w Poznaniu. "Nasadzenia w miastach przetrwają 10-15 lat"

- Nasze rodzinne gatunki przestają dawać sobie radę w warunkach miejskich. Mamy bardzo mało takich, które chcą rosnąć w aż tak trudnych okolicznościach, przez co musimy się wspomagać egzotycznymi odmianami. Są one czasami jedyne, które dają sobie radę w mieście.

Drzewa w mieście

Temat zieleni w miastach to temat rzeka. Jedni są fanami nowoczesnej zabudowy, inni zalesionych do granic możliwości ulic. Trzeba jednak przyznać, że w okresie letnim, który już minął, uporczywe jest, to, gdy nie ma, gdzie się schować od słońca. Nadejście jesieni nie jest jednak powodem, by zapominać o drzewach w mieście.