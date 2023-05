Kolejne drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu. Znamy terminy! Weronika Błaszczyk

W Poznaniu od 8 maja będzie można lepiej poznać 10 różnych szkół. W których placówkach odbędą się drzwi otwarte? Sprawdź naszą galerię ----> Arkadiusz Wojtasiewicz/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (12 zdjęć)

Choć do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uczniowie mają jeszcze sporo czasu, to już teraz powinni decydować, w których placówkach najchętniej kontynuowaliby naukę. Od poniedziałku 8 maja ruszają drzwi otwarte. Do których szkół będzie można wejść? Mamy listę!