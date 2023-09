Kolejne fakty w sprawie potrącenia na torach w Swarzędzu. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki AM, Nicole Młodziejewska

Do tragedii doszło na torach w Swarzędzu w nocy z wtorku na środę 5-6 września. Dwoje nastolatków wpadło pod pociąg. Jak wynika z najnowszych ustaleń policji, to chłopak miał ratować 13-latkę. Niestety, nie przeżył. Dziewczynka trafiła do szpitala.