Kolejne miejsce dołącza do Poznańskiej Złotej Karty Seniora. To popularna kawiarnia Kociak

"Kociak" dołącza do Poznańskiej Złotej Karty Seniora, co oznacza, że od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 11:00 każda gorąca kawa z ekspresu czy herbata dla seniorów PZKS będzie dostępna w cenie symbolicznych 5 zł. Druga ulga to 20 proc. rabatu przez cały tydzień na cały asortyment.

Robert Woźniak