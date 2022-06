Kolejne przypadki małpiej ospy, także w Polsce. Co powinniśmy wiedzieć o tej chorobie?

Małpia ospa to choroba, o której ostatnio zrobiło się głośno z powodu rosnącej liczby zakażeń. Choć to choroba afrykańska, to w ciągu ostatnich tygodni kolejne przypadki odnotowano w krajach Europy, w tym także w Polsce. Jak można zakazić się wirusem małpiej ospy? W jaki sposób objawia się zakażenie? Co powinniśmy wiedzieć o tej chorobie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w galerii. Przejdź dalej -->

gettyimages.com