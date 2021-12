Kolejne zatrzymania w poznańskiej aferze narkotykowej. Policja ujęła dwóch pseudokibiców

- Przez ostatnie miesiące policjanci wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu cały czas prowadzili śledztwo, w którym do listopada br. zarzuty usłyszało aż 31 osób, z czego 20 podejrzanych trafiło do aresztu - informuje poznańska policja. - Kilka dni temu, 12-13 grudnia, na terenie Poznania i Plewisk policjanci zatrzymali kolejnych pięciu mężczyzn w wieku od 31 do 39 lat, którzy byli związani z zorganizowaną grupy przestępczą i uczestniczyli w obrocie znacznych ilości narkotyków.