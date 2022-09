Kolejne zmiany w mandatach już od 17 września. Nie będzie kasowania punktów karnych kursami. Co jeszcze się zmieni?

Punkty karne, naliczane razem z każdym mandatem, będą kasowane dopiero po dwóch latach. Zniknie możliwość zmniejszenia ich liczby o 6 poprzez szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Do momentu likwidacji szkoleń, chętnych na tego typu formę dokształcenia nie brakowało.

Każdy kierowca może mieć maksymalnie 24 punkty karne na swoim koncie. Po przekroczeniu tej liczby prawo jazdy zostaje zabrane, a kierowca zostaje skierowany na egzamin sprawdzający kwalifikacje oraz badania psychologiczne. W praktyce jest on przeprowadzany jak pełnoprawny egzamin na prawo jazdy, którego niezdanie skutkuje stałym cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem.

– Do likwidacji kursów przymierzano się już jakiś czas temu. Uważam, że jest to słuszna decyzja, ponieważ trzeba ponieść karę za to, co się zrobiło. Dodatkowo było to dość nierówne traktowanie kierowców, ponieważ kto miał pieniądze, ten punkty karne sobie niwelował