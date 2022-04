Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ul. Krzywoustego w Poznaniu. Już teraz są tam gigantyczne korki [MAPA]

Wraz z kolejnym etapem remontu, od wtorku 12 kwietnia, ruch samochodów będzie odbywał się po lewym pasie, który do tej pory był remontowany. Wjazd i zjazd na węźle Szczepankowo będzie możliwy tylko do 19 kwietnia. Po tej dacie nie będzie możliwości wyjazdu ze Szczepankowa w stronę Kórnika aż do 12 maja. Objazd zostanie poprowadzony przez ul. Krzywoustego w stronę miasta, do węzła przy ul. Klenowskiej i Kinepolis.