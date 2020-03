Kolejne zmiany w rozkładzie MPK Poznań - część linii autobusowych i tramwajowych zostanie zawieszona

Zmiany obowiązujące od wtorku dotyczą linii tramwajowych 2, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 201 i 202. Jak podaje MPK, w dni robocze w godz. 6.30-9.00 i 14.00-18.30 na wszystkich liniach tramwajowych obowiązuje częstotliwość kursów co 12 minut, z wyjątkiem linii 3, na której kursy wykonywane są co 24 minuty.

- Funkcjonowanie linii 2, 4, 11 i 14 jest zawieszone, dodatkowo w piątki po godz. 18.30 linia 16 funkcjonuje z częstotliwością co 20 minut – podaje MPK. - W soboty linia 16 funkcjonuje z częstotliwością co 10 minut tylko w godz. 11.00-20.00, a w pozostałych godzinach co 20 minut. Pozostałe linie bez zmian. W niedziele i święta w godzinach popołudniowych na liniach 6 i 12 tramwaje kursują co 20 minut. Pozostałe linie bez zmian.