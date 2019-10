Kolejni przedsiębiorcy mają szansę na dofinansowanie projektów B+R w Szybkiej Ścieżce

Spotkanie NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR ma charakter informacyjno-warsztatowy i pozwala przedsiębiorcom z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcom z regionu uzyskać szczegółowe informacje potrzebne do skutecznego aplikowania po Fundusze Europejskie. Dodatkowo eksperci NCBR przekażą wielkopolskim innowatorom praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka.

Wielkopolskie w czołówce województw wykorzystujących dofinansowanie NCBR

W zeszłym roku region zajął czwarte miejsce w Polsce pod względem wysokości dofinansowania z NCBR, a środki posłużyły do realizacji aż 315 projektów. Polityka regionu ma prowadzić do podnoszenia jego innowacyjności, a co za tym idzie zwiększania jego konkurencyjności i w konsekwencji jakości życia mieszkańców. Wśród inteligentnych specjalizacji Wielkopolski znalazły się następujące obszary: produkcja żywności, produkcja mebli, drewna i papieru, produkcja i naprawa maszyn, IT, transport i gospodarka magazynowa oraz medycyna i ochrona zdrowia. Konkursy realizowane w formule Szybkiej Ścieżki mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału innowacyjności województwa dzięki dofinansowaniu kolejnych projektów z regionu.

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł.

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie także konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska.

Nowatorska znakowarka laserowa od wielkopolskich innowatorów

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma SMG SOLUTIONS, która przygotowuje znakowarkę laserową do elementów karoseryjnych. Projekt ma zastąpić powszechnie stosowane urządzenia mechaniczne.

Jego twórcy dostrzegli, że dzięki unikalnej konstrukcji znakowarki i wykorzystaniu źródła laserowego, zostanie ona przystosowana do montażu na ruchomym ramieniu robota produkcyjnego, nie ograniczając jego mobilności, co pozwoli na wykonywanie znakowania podczas transportu elementu lub w trakcie innego procesu technologicznego.

Jednocześnie znakowarka będzie w stanie wygrawerować w tym samym czasie więcej znaków od znakowarki mechanicznej, w żaden sposób nie ograniczając możliwych do uzyskania kształtów graweru. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR w Poznaniu opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do udziału w spotkaniu NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 2 października w Poznaniu. W trakcie spotkania będą oni mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać.

Szczegółowy program spotkania NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Do tej pory odbyło się ponad 80 podobnych spotkań w całej Polsce, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.

Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.